Davutoğlu’ndan üç partiye çağrı: Meclis’te grup kuralım

Ahmet Davutoğlu, genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’yle DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin Meclis’te grup kurmak için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet DAvuroğlu. (YouTube)

Karar TV’de konuşan Davutoğlu, şunları söyledi: “Şimdi buradan bir çağrıda bulunuyorum; özellikle bu üç partiye (DEVA-Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi). Birlikte Meclis’te grup kurmak bir zarurettir. Bu üç partiyle, hatta Demokrat Parti de… Bir şekilde formül bulunur, yeter ki insanlar yaşadıklarından ders alsınlar.”

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkardı. Yani Meclis’in açılması sonrası 38 milletvekili seçildikleri CHP’den partilerine dönecek. Bu partilerin CHP’den ayrı grup kurmaları için 20 milletvekili sayısına ulaşmaları gerekiyor.

Son olarak, CHP listelerinden 15 vekil çıkaran DEVA Partisi’nin, Meclis’te grup kurabilmek için CHP’den beş vekil daha istemeye hazırlandığı bildirilmişti.