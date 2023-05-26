HDP Özdağ’a ‘takılmadı’: Esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir” dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almış, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ile millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyor.

Kayyım uygulamalarının son bulması, seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP için en önemli gündemlerden biri.

Görüşme üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti’nin merkez yürütme kurulları toplanmış, Kılıçdaroğlu’na desteği sürdürme kararı almışlardı.

‘Tercihimiz elbette Kılıçdaroğlu’

Bugün Diyarbakır’da konuşan Buldan, şunları söyledi:

*Biz Ümit Özdağ’ın ne dediğine bakmıyoruz, ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. İki seçenekten biri Erdoğan, diğeri Kılıçdaroğlu. Bizim tercihimiz elbette Kılıçdaroğlu olacaktır.

*Son dönemlerde milliyetçi söylemlerin sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz, aynı kırgınlığı biz de yaşıyoruz kendi içimizde. Ama oyuna gelmemek lazım, bu seçimde bir bütün olarak sandık başında olmamız lazım.”