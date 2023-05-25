HDP, Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edecek

HDP ve Yeşil Sol Parti, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Fotoğraf: HDP

Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la dün mutabakat imzalamıştı. Özdağ, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklamıştı.

Irkçı ve ayrımcı çıkışlarıyla bilinen Özdağ’la imzalanan mutabakatın HDP’nin tutumunda değişikliğe gidip gitmeyeceği kamuoyunda tartışılmaya başlamıştı.

Dün toplanan HDP ve Yeşil Sol Parti mutabakattaki kayyım maddesi eleştirmiş ve nihai kararını bugün duyuracağın dile getirmişti.

Desteğe devam

Bugünkü açıklamadaysa Kılıçdaroğlu’na destek kararı çıktı. Açıklamada sığınmacılara ve kayyım politikasına yönelik eleştiriler de getirildi.

*Kayyım politikası Kürtlerin iradesine ipotek koymaktır.

*Sığınmacıların siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlış ve insani değildir. Bu tablonun sorumlusu onlar değildir.

*Bizler HDP ve Yeşil Sol olarak halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefildir. Tek ölçütümüz ucube rejimin sıkıntıların da temel sebebidir. 28 Mayıs’ta oylanacak da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir.

*14 Mayıs’ta değişiğim talebi sahiplenilmiş ve sandığa yansımıştır.

*Erdoğan bizler açısından asla seçenek değildir. Tek seçenek onu ve iktidarını değiştirmektir. Türkiye toplumunun demokrasi ve hukuk beklentisini demokratik sandık iradesini tanımak son derece önemlidir.

*Bizler inanıyoruz. Sandıklara eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz.