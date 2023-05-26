Lider eşlerinden kadınlara videolu mesaj

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Nursen Yavaş, Zeynep Babacan ve Hatice Uysal, yayımladıkları videolu mesajla kadınlara “Oy verelim ve sandığa sahip çıkalım” diyerek seslendi.

(soldan sağa) Selvi Kılıçdaroğlu, Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Nursen Yavaş, Dilek İmamoğlu.

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için siyasi parti temsilcilerinin sandık nöbeti çağrısı devam ediyor.

Aydın ve sanatçılardan sonra bir çağrı da liderlerin eşlerinden geldi.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın eşi Hatice Uysal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolu mesajla kadınlara seslendi.

‘Güven içinde yaşayabileceğimiz bir ülke için’

“Sevgili kadınlar, hepimizin özgürce ve güven içinde yaşayabileceği bir ülke için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım” başlığıyla yayınlanan videoda lider eşlerinin mesajları şöyle:

Selvi Kılıçdaroğlu: Sevgili kadınlar gelin birlik olalım hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, yüzlerinin güldüğü, her bir kadının özgürce yaşadığı bir ülke için oy verelim, sandığa sahip çıkalım.

Zeynep Babacan: Emeğiyle dünyaya eşitlik, bereket ve huzur getiren kadınlar, sevgili kız kardeşlerim bir oyla ne değişir demeyin gelin ülkemizin geleceği için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım.

Hatice Uysal: Çocukların özgürce ve güvenle büyüyebildiği, nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlandığı, tüm kadınların özgürce yaşadığı emekleriyle hayata değer kattığı bir ülke için oy verelim sandığa sahip çıkalım.

Nursen Yavaş: Çocukların ve gençlerin bilimin ışığında barış içinde mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için geleceklerinin özgürce inşa edebilmeleri için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım.

Dilek İmamoğlu: Gelin genç kadınların özgürce hayal kurabildiği, her çocuğun, her gencin eşit eğitimle yarınlarına umutla bakabildiği bir gelecek için oy verelim ve sandığa sahip çıkalım.