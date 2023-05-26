Ahmet Mekin: Vatanını seven Kemal Kılıçdaroğlu’na oy versin

Oyuncu Ahmet Mekin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda vatanını seven herkesin millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermesini istedi.
28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna sayılı günler kala sanatçıların ‘Oy ver’ çağrısı devam ediyor.
Atıf Yılmaz’ın kült filmi ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin de video mesajında sevenlerini sandığa çağırdı.
Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan Mekin şunları kaydetti:
“Ben Ahmet Mekin, 91 yaşındayım. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin devamı için vatanını seven sandığa gitsin ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy versin.”