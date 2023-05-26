HÜDA-PAR vekili kılıfına uydurdu: Kadın narindir, çalışmak zorunda bırakılmasın

AKP listesinden Batman’dan milletvekili seçilen Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Sözcüsü Serkan Ramanlı, kadın düşmanı olmadıklarını savunarak, “Çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir” dedi.

HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı. (Twitter)

Köktendici terör örgütü Hizbullah‘ın siyasi uzantısı HÜDA-Par AKP listesinden katıldığı seçimlerde dört milletvekili çıkarmıştı.

Şanlıurfa merkezli beş televizyon ve radyo kanalında konuşan Ramanlı, şunları söyledi: “Kadınların da eğitim, siyaset, ticaret ve içtimai alanlarda etkin olmalı. Biz bunu savunuyoruz. Sadece dediğimiz şey şudur; kadınlara eziyet etmeyelim bunu yaparken. Kadınlar daha tehlikeli işlerde çalıştırılmaya zorlanmasın. Ve kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. İdeali, formasyonu varsa bunu toplumla paylaşmak istiyorsa ve kendisi çalışmak istiyorsa çalışsın. Ama çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu. Bizim sözlerimizi çarpıta çarpıta kadın düşmanlığına evirdiler.”

Ramanlı dün de milletvekili yemininin doğru bir metinden oluşmadığını ancak buna rağmen okuyacağını söylemişti.