HÜDA-PAR’lı Serkan Ramanlı milletvekili yeminini yanlış buldu

Batman’da AKP listesinden milletvekili seçilen Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Sözcüsü Serkan Ramanlı, milletvekili yemininin doğru bir metinden oluşmadığını ancak buna rağmen okuyacağını söyledi.

HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı. (Twitter)

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluşan Ramanlı, kendisine yöneltilen, “Yemin metnini okuyacak mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı:

*Yemin metni zaten okunur. Orada bir ayrım yok. Ama şunu sorsanız, ben şöyle yanıt veririm. O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil.

*Nasıl ki yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerine her sabahın köründe bir metin okutuldu, nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü… Biz parti programımıza da yazdık, “Yemin metni değiştirilmelidir” (diye). Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Hiçkimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir.

*Ben CHP’li değilim. CHP’nin altı oku üzerine ben neden yemin ediyorum. Diyelim ki AK Parti, Anyasa’yı değiştirecek çoğunluğa ulaştı. O metne “Herkes AK Parti’nin savunduğu ilkeler üzerine yemin etsin” diye şart koşsa, AK Partili olmayan biri, “Yahu arkadaş sen bunu bana dayatamazsın” dese haklı olmaz mı?

CHP’den tepki

Ramanlı’nın sözlerini Twitter’dan paylaşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ‘tehlikeye’ dikkat çekti.

Bülbül, paylaşımında şunları yazdı: “Tehlikenin farkında mısınız? AKP listesinden milletvekili olan HÜDA-PAR’lı Serkan Ramanlı; ‘Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; Türk Milleti önünde namusum ve şerefi üzerine yemin ederim’ demeyi yanlış bulduğunu söylüyor. Bu skandal sözleri asla kabul etmiyoruz… Kararı Türk milleti 28 Mayıs’ta sandıkta verecek!”