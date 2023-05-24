Soylu: Biz HÜDA-PAR’ı diğer tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hizbullah’ın ardılı HÜDA-PAR’ı CHP ve HDP ‘yanına çekmesin diye’ AKP listelerinden seçime aldıklarını söyledi.

Süleyman Soylu. (Habertürk TV)

Soylu, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Ben Meclis’te ‘Amerikan çocuğusunuz’ dedim. Amerika bu seçimi alabilmek için herşeyi ortaya koyuyor. Birinci turda yenildi. Yanlış anlamayın, yenilen Kılıçdaroğlu değil Amerika’dır. Kılıçdaroğlu Amerika’nın sözcüsüdür.

*Herkes seçimi kazanmak ister. Rehavet bizi korkutur. Havada karada kazanırız diyen kaybeder. Böyle bir havaya girmiş olan varsa bu havadan çıkması gerekir.

*HÜDA-PAR meselesine farklı bakıldığını, HÜDA-PAR meselesinin oyla değerlendirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu seçimin kendine ait bir gelecek beka meselesi olduğunu biraz önceden beri tartışıyoruz. HÜDA-PAR meselesine böyle bakın. Bir HDP var. PKK’ya endeksli HDP. Bir de HÜDA-PAR var. Biz HÜDA-PAR’ı bizi destekleyecek noktaya almasak, HÜDA-PAR’a kim teklif yaptı? HDP, CHP yaptı mı? Yaptı.

*Biz HÜDA-PAR’ı o tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık? HDP muhafazakar değerlerden uzak, seküler bir yapı. Birtakım dini duyarlılıklardan uzak siyasi parti. O duyarlılıkları ortadan kaldırmaya atılan adımlar. HÜDA-PAR anti Amerikancıdır. HÜDA PAR’ın terörle iltisakı yoktur.