İhtiyaç kredisi faizi son beş yılın en yüksek seviyesinde

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 40’a dayanarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Piyasalara yön vermesi beklenen Merkez bankası politika faizi bunun çok uzağında. Gösterge faiz ekonomi yönetiminin zoruyla yüzde 8,5’e kadar indirilse de piyasadaki faizler bunu katlıyor.

Merkez Bankası’nın tüketici kredilerini de menkul kıymet kapsamına aldığı 10 Mart’tan bu yana tüketici kredisi faizleri yönünü yukarıya çevirdi.

70 bin lira altındaki ihtiyaç kredileri menkul kıymet zorunluluğu dışında bırakılsa da ihtiyaç kredilerine getirilen faiz üst sınırı tersi bir sonuç oluşturdu. Bunun en büyük nedeni TL mevduat faizlerinin daha hızlı yükselmesi. Hem TL mevduat oranı hem de mart sonu getirilen TL dönüşüm oranı hedeflerini tutturmaya çalışan bankacılık sektörü mevduat faizlerini yukarıya çekerken, ihtiyaç kredisinde zarara uğramamak ve arzı düşürmek için faizleri yükseltti.

Merkez Bankası verilerine göre, ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 18 Mayıs haftasında yüzde 39,3 seviyesine yükseldi. Böylelikle ihtiyaç kredisi faizleri Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı hafta tüketici kredilerinde büyüme hızı yüzde 100’e ulaştı.

Bazı bankalardaysa ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 60’a kadar çıktığı iddia ediliyor.