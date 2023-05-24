İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 60’a dayandı

Menkul kıymet uygulamasının devreye alındığı 10 Mart’tan bu yana ihtiyaç kredi faizi 26,5 puan arttı. Böylelikle yıllık basit faiz yüzde 60’a dayandı.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası’nın tüketici kredilerini de menkul kıymet kapsamına aldığı 10 Mart’tan bu yana tüketici kredisi faizleri yönünü yukarıya çevirdi. Daha sonraki düzenlemeyle 70 bin lira altındaki ihtiyaç kredileri menkul kıymet zorunluluğu dışında bırakılsa da ihtiyaç kredilerine getirilen faiz üst sınırı tersi bir sonuç oluşturdu. Bunun en büyük nedeni TL mevduat faizlerinin daha hızlı yükselmesi. Hem TL mevduat oranı hem de mart sonu getirilen TL dönüşüm oranı hedeflerini tutturmaya çalışan bankacılık sektörü mevduat faizlerini yukarıya çekerken ihtiyaç kredisinde ise zarara uğramamak ve arzı düşürmek için ihtiyaç kredi faizlerini de yükseltti.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre 10 Mart öncesi özel ve yabancı mevduat bankalarında aylık yüzde 2,76 yıllık basit faiz oranı olarak yüzde 33,12 seviyesinde olan ihtiyaç kredi faizleri seçimin ikinci turu öncesinde aylık yüzde 5 ve üzerine çıktı. Böylece yaklaşık iki buçuk ayda ihtiyaç kredi faizi yıllık hesaplamada 26,5 puan birden fırladı.

Ancak bazı bankalarda bu oranlar yüzde 6’ya kadar yükseldi. Bu hesaplamaya göre mayıs başından 22 Mayıs’a kadar ihtiyaç kredi faizinde 12 puan yükseliş yaşandı ve yıllık basit faiz yüzde 59,88’e kadar ulaştı.