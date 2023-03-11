Bankalar ihtiyaç kredisinde ‘freni kökleyebilir’

Merkez Bankası (MB), ihtiyaç kredilerini faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına aldı. Buna göre bankalar ya ihtiyaç kredilerinde faizi yarıya indirecek ya da verdikleri kredi kadar tahvili Merkez Bankası’nda tutacak. Uzmanlar, bu durumda bankaların ihtiyaç kredisi arzını sert şekilde kısacağını öngörüyor.

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Merkez Bankası, dün bankalara ilettiği yazıyla ihtiyaç kredilerinin menkul kıymet tesisi kapsamına aldı. Taşıt ve konut kredileri bu kapsamda değil. Kararla kullanılmış kredilerin faizinde değişiklik öngörülmüyor.

Reuters’a konuşan bankacılara göre, ilgili karar sonrası ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında üst limit oluşacak.

Uzmanlar, mevduat faizlerinin 30’a yaklaştığı bir ortamda bundan çok daha düşük oranlarda faizle kredi vermeyi bankaların tercih etmeyeceğini düşünüyor. Bankaların bu durumda ihtiyaç kredisinde arzı sert şekilde kısması bekleniyor.

Yüzde 90’a varan tahvil zorunluluğu

Yazıda belirtilen değişiklikler şöyle:

*Bankalarca tüketiciye kullandırılan ihtiyaç kredileri faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına alındı.

*İlgili kredilerde referans oranından farkına göre yüzde 20 ila yüzde 90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getirildi.

*Bankalarca tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinden faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen yıllık bileşik referans oranın 1,8 ile iki katı arasında olanların birinci kademede, iki katından yüksek olanların ikinci kademede menkul kıymet tesisine tabi olacak.