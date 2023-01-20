Merkez Bankası’nın ‘üç ay’ kararı sonrası mevduatta faiz yüzde 30’u aştı

Merkez Bankası, dünkü toplantı notlarında seçimler öncesi yeniden faiz indirimine açık kapı bırakırken, diğer yandan Merkez Bankası’nın getirdiği ‘üç ay’ kuralı, bankalarda mevduat faizini yüzde 30’a yaklaştırdı. Bazı bankalardaysa kampanyalarla bu oran yüzde 30’u aştı.

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Vatandaşlar, hatalı ekonomi politikası nedeniyle birikimlerini dövizde tutmayı tercih ediyor. Merkez Bankası’ysa ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankaları zorlayıp döviz hesaplarını TL’ye döndürmeye çalışıyor. Vatandaşlar TL’ye dönse de vadesini kısa tutuyor.

Merkez Bankası da bunu değiştirmek için üç ay üzeri TL mevduatta zorunlu karşılık oranını sıfırlamıştı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde yükseliş görüldü. Bankacılar bazı kampanyalarla yüzde 30’un üstünde mevduat faizi sunulduğunu söyledi. Geneldeyse oran yüzde 30’a yaklaştı.

Bir diğer uyarıda da Merkez Bankası, ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi de istemiş ve sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine dikkat çekmişti.