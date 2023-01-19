Seçim öncesi bir faiz indirimi daha gelebilir

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklendiği üzere yüzde 9’da sabit tutarken, karar metninde iki önemli değişiklik dikkat çekti. Ekonomistler değişikliği, mayıstaki seçim öncesi yeniden faiz indirimi için kapının açık bırakılması olarak yorumladı.

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Değişikliklerden birincisi mevcut politika faizinin ‘yeterli’ olduğuna dair ifadeye yer verilmemesi oldu.

Diğer önemli değişiklikse dezenflasyonun başlayacağına dair ifadenin yerini “Enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır” olarak değiştirilmesi oldu.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi şunları söyledi: “Metinden ‘Mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğu’ cümlesinin çıkarılması yeni faiz indirimleri için kapının tekrar aralanmış olabileceğini düşündürürken, buna karşılık aynı metinde enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığının belirtilmesi ve büyümedeki yavaşlamanın iç talepteki görece güçlü seyir ile telafi edildiğinin belirtilmesi indirim olasılığının şimdilik düşük olduğuna işaret ediyor.”

Capital Economics gelişmekte olan ülkeler kıdemli ekonomisti Liam Peach ise “Enflasyon bu çeyrekte daha da düşecek. Bu sırada büyümenin yavaşlamaya devam edecek olması ile Erdoğan yaklaşan seçimler öncesi Merkez Bankası’na politikalarını daha da gevşetme yönünde baskı yapabilir” dedi.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir süre sabit tutmuştu.

Merkez Bankası daha sonra, yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen ekonomik aktivitede yavaşlamayı gerekçe gösterip ağustosta 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti.

Kasımda da 150 baz puanlık indirimle faiz tek haneye inmişti. PPK, bununla birlikte faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğini bildirmişti.