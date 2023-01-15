Uzun vadeli TL mevduat için teşvik

Merkez Bankası (MB), Türk Lirası (TL) mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla üç aydan uzun vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.

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Vatandaşlar, yüksek enflasyona rağmen yürütülen gevşek para politikası nedeniyle birikimlerini dövizde tutmayı tercih ediyor. Merkez Bankası’ysa ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankaları zorlayıp döviz hesaplarını TL’ye döndürmeye çalışıyor. Vatandaşlar TL’ye dönse de vadesini kısa tutuyor.

Merkez Bankası, bu kapsamda yeni bir tebliğ yayımladı.

Tebliğdeki yeni karşılık oranları şöyle:

Tebliğe ilişkin yayımlanan açıklamadaysa, Türk Lirası’nın ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla bu tür politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Ayrıca, Türk Lirası mevduat tercihinin güçlenmesi için adımların devam edeceği de kaydedildi.

Merkez Bankası duyurusu şöyle: “Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023’te başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”