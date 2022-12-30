Merkez Bankası liralaşma hedefini yükseltti

Merkez Bankası, 2023 için liralaşma stratejisini açıkladı. Yeni yılın ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefini yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltti.
MB’nin ‘2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ metninde şunlar yer aldı:
* Diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmeler devam edecek.
* 2023’ün ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi.
* KKM dışındaki TL mevduat öncelikli olarak özendirilecek, TL mevduat tercihinin güçlenmesi için adımlar atılacak.
* Hedefli kredi politikası sürdürülecek; üretim potansiyelini artıran, cari dengeye katkı sağlayan hedefli alanlardaki finansal koşullar desteklenecek.
* TL kredilerin yalnızca TL cinsi imkanlarla fonlanmasına, yabancı para mevduatın azami oranda yabancı para kredi fonlaması için kullanılmasına yönelik politikalar devreye alınabilecek.