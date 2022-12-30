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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası liralaşma hedefini yükseltti

Merkez Bankası, 2023 için liralaşma stratejisini açıkladı. Yeni yılın ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefini yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

MB’nin ‘2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ metninde şunlar yer aldı:


* Diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmeler devam edecek.

* 2023’ün ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi.

* KKM dışındaki TL mevduat öncelikli olarak özendirilecek, TL mevduat tercihinin güçlenmesi için adımlar atılacak.

* Hedefli kredi politikası sürdürülecek; üretim potansiyelini artıran, cari dengeye katkı sağlayan hedefli alanlardaki finansal koşullar desteklenecek.

* TL kredilerin yalnızca TL cinsi imkanlarla fonlanmasına, yabancı para mevduatın azami oranda yabancı para kredi fonlaması için kullanılmasına yönelik politikalar devreye alınabilecek.

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