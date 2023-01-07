Bankalara ‘döviz’ ayarı: Kademeli ‘ödül ve ceza’ sistemi

Merkez Bankası (MB), bankaların döviz mevduattan Türk Lirası mevduata geçmesini ‘teşvik etmek için’ getirilen menkul kıymet tesis oranını yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltti.

Bankalar döviz mevduatı fazla olursa belirli oranda tahvil tutmak zorunda kalıyor. 24 Şubat’tan itibaren bu oranı yükseltilecek. Belirlenen hedefi aşan bankalara bu oran indirimli uygulanacak. Hedefi tutturamayan için oran daha yüksek olacak.

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Merkez Bankası, 2023’ün ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefini yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltmişti. Bu hedef doğrultusunda bir ödül-ceza sistemi de devreye sokuluyor.

Resmi Gazete’ye göre Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre bankalara ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilecek.

Buna göre;

* Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı

* Yüzde 50,00 (dahil) ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan artırımlı

* Yüzde 60,00 (dahil) ile yüzde 70,00 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli

* Yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli uygulanacak.

Bankalar son dönemde bahsedilen TL hedeflerini tutturmak için mevduat faizlerini yükseltmeye başlamıştı. Hatta başka düzenlemelerin de etkisiyle ticari kredi ağırlıklı ortalama faiz oranı, bir aylık mevduat faiz oranlarının altına inmişti. Bankacılar, sırf hükümetin düşük faiz uygulamasının devamlılığını sağlayabilmek için getirilen bu düzenlemelerin sektörüç işleyişini bozduğunu söylüyor.