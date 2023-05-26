Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan ‘Var’ dediği Kandil görüntülerini istedi: Pislik içinde boğuldun

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kandildekilerle görüştü, videoları var” sözüne, “Pislik içinde boğuldun” diye karşılık verdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu montajlarını seçim boyunca yayınladı. (Twitter)

Erdoğan, seçim kampanyası boyunca Kılıçdaroğlu’nun PKK’yla ilişkisi olduğunu ileri sürüp mitinglerinde montajlanmış görüntüler izletti. Bu görüntüler, iktidar medyasından milyonlara ulaştırıldı.

Erdoğan, videonun montaj olduğunu itiraf etse de, “Kandil’dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” diye de ekledi.

Erdoğan’dan varsa bu görüntülerin yayınlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı:

*Benim Kandil’deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

‘Yeter bu iftiralar’

*Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

*Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.