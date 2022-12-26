Akşam Postası / 26 Aralık 2022

Çalışma bakanı: EYT’de yaş aralığı değerlendiriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede, “Yaş aralığı olabilir mi” sorusuna “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” yanıtını verdi.

Ticaret bakanı: Zincir marketleri etiket fiyatıyla ilgili uyardık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya geldiğini ve kendilerine ‘etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu’ açıkladı.

İlan sitesi verisi: Kira artışı yıllık yüzde 168

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) konut kiralarıyla ilgili raporuna göre, yıllık kira artış ornı kasımda yüzde 168 oldu.

Hekimler beyaz önlüklerini Koca’nın hastanesinin önüne bırakacak

Hekimler, serbest meslek haklarına kısıtlama getiren yönetmelik değişikliklerini yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurduğu Bağcılar’daki Medipol Mega Hastanesi önüne beyaz önlüklerini bırakarak protesto edecek.

CHP’den ’emekli aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarılsın’ teklifi

CHP, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

İlkay Akkaya konserini ‘dilekçe’ iptal ettirmiş

Sanatçı İlkay Akkaya, 31 Ekim’de iptal edilen konserinin arkasında Ülkü Ocakları’nın şikayetinin olduğunu ortaya koyan bir belge paylaştı.

Gülşen aylar sonra paylaştı: Yeniden güneş gibi

Orkestra arkadaşıyla bir konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, ağustostan bu yana ilk kez bir paylaşım yaptı. İzmir’de vereceği konseri duyuran sanatçı, dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

AirDrop taciz aracı oldu: ‘Gizlice izliyor, korkunç bir şey’

Dosya gönderimi için kullanılması gereken AirDrop uygulaması, kadınları taciz etmek için kullanılmaya başladı. Uzun süredir bu sorunla karşılaştıklarını belirten kadınlar tepkili.

Uzmanlar: Uzaktan çalışma, dört nedenden dolayı devam edecek

Pandemiyle beraber hayatımızda iyice yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.