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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, başkent Paris’te süren eylemlerde ‘Türkiye aleyhine kara propaganda’ gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Fotoğraf: AA

Paris’teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırıda üç kişinin ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda saldırıyı protesto etmek amacıyla cumartesi günü yapılan toplantıda arbede çıkmış, polisle ve kitlelerin çatışması sonrası sokaklar savaş alanına dönmüştü.


‘Saldırının arkasında Türkiye olduğuna ilişkin iddiaların dile getirilmesi’ Ankara’nın tepkisini çekti. AA’nın haberine göre, bu nedenle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransız büyükelçiye, ‘Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepkinin dile getirildiği’ kaydedildi.

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Akşam Postası / 26 Aralık 2022

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