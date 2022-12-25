Paris saldırganı yeniden gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlı sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edildikten sonra yeniden gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Fransız BFMTV kanalının haberine göre iki gün önce sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edilen şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheli, pazartesi tahkikat hakimi karşısına çıkarılacak.

‘Yabancılara karşı patolojik nefreti’ olduğu açıklandı

Fransız basınının Paris Savcılık Ofisi’nin açıklamasına dayandırdığı haberlerde 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında ‘yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu’ itiraf ettiği de yer alıyor.

Şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris’in banliyösü Saint-Denis’ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Paris 10’uncu bölgede 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırıda üç kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.

Zanlının geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı olarak tanınan şüphelinin 2016’da da bıçaklama olayı nedeniyle sabıkalı olduğu bildiriliyor.

Aşırı sağcı şüphelinin, salıverilemesinden kısa süre sonra üç kişiyi öldürmesi ülkede aşırı sağla mücadele konusunda hükümete yönelik tepkileri artırdı.

Fransız saldırganı 24 Aralık’ta muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna varmıştı ve saldırgan Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.