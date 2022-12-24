Paris saldırganından itiraf: Kürtleri bilerek hedef aldım

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne saldıran 69 yaşında zanlı, Kürtleri bilinçli şekilde hedef aldığını ve yabancı düşmanı olduğunu itiraf etti.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’ni televizyon kanalı France Info’dan aktardığına göre zanlı polise verdiği ifadede ırkçı olduğunu ve ülkedeki Kürt toplumunu bilerek hedef aldığını itiraf etti.

Zanlının 90 yaşındaki babası, oğlunun olay günü evden çıkarken hiçbir şey söylemediğini belirterek, ‘deli’ olarak nitelendirdiği oğlunun sessiz ve içine kapanık biri olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Paris 10’uncu bölgede Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırıda üç kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.

Zanlının geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı olarak tanınan şüphelinin 2016’da da bıçaklama olayı nedeniyle sabıkalı olduğu bildiriliyor.

Aşırı sağcı şüphelinin, salıverilemesinden kısa süre sonra üç kişiyi öldürmesi ülkede aşırı sağla mücadele konusunda hükümete yönelik tepkileri artırdı.