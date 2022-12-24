Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, psikiyatri kliniğine sevk edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te üç kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen zanlı hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

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AA’nın Paris savcılık ofisi açıklamasından aktardığına göre, 69 yaşındaki saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Ne olmuştu?

Paris 10’uncu bölgede Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırıda üç kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.

Zanlının geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı olarak tanınan şüphelinin 2016’da da bıçaklama olayı nedeniyle sabıkalı olduğu bildiriliyor.

Aşırı sağcı şüphelinin, salıverilemesinden kısa süre sonra üç kişiyi öldürmesi ülkede aşırı sağla mücadele konusunda hükümete yönelik tepkileri artırdı.