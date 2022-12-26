Paris saldırganı hakim karşısına çıktı: Planını değiştirmiş

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nde üç kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen zanlı bugün sorgu hakiminin karşısına çıktı.

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Soruşturmayı yürüten savcı, zanlı William M.’nin tutuklu yargılanmasını istedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre savcı, 69 yaşındaki zanlının ‘ırk, etnik köken, ulus veya dine dayalı suikast ve suikast teşebbüsüyle izinsiz silah temini ve bulundurmak’ suçlarından hakkında adli soruşturma açılmasını talep etti. Duruşma devam ediyor.

Zanlı, ilk ifadesinde ‘ırkçı’ olduğunu kabul edip göçmenleri sevmediği için cinayetleri işlediğini itiraf etmişti. Zanlı ayrıca Kürtleri bilerek hedef aldığını söylemişti.

Fransa’da bazı Kürt dernekler, sorgu hakiminin ‘ırkçılık’ suçlamasıyla değil, ‘terör’ suçlamasıyla zanlı hakkında dava açmasını isterken bu konu ülkedeki hukukçular arasında da yoğun tartışmalara neden oluyor.

Fransa’da sol parti lideri Jean-Luc Mélenchon, sosyal medya hesabında zanlının ‘terör’ suçlamasıyla yargılanması talebini yineledi.

Saldırı planını değiştirmiş

Savcının açıklamalarına göre zanlı, saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris’in banliyösü Saint-Denis’ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silah şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini anlattı.

Daha sonra Paris’in 10’uncu bölgesine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere kızgın olduğunu ifade etti. Saldırganın burada silahla ateş açması sonucu üç kişi ölmüş, biri ağır üç kişi de yaralanmıştı.

Zanlının geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı şüphelinin, salıverilemesinden kısa süre sonra üç kişiyi öldürmesi ülkede aşırı sağla mücadele konusunda hükümete yönelik tepkileri artırdı.