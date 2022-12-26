AirDrop taciz aracı oldu: ‘Gizlice izliyor, korkunç bir şey’

Dosya gönderimi için kullanılması gereken AirDrop uygulaması, kadınları taciz etmek için kullanılmaya başladı. Uzun süredir bu sorunla karşılaştıklarını belirten kadınlar tepkili.

AirDrop, taciz aracına dönüştü. (Twitter)

Fotoğraf ve belge gibi pek çok içeriği yakındaki diğer Apple aygıtlarıyla paylaşmak ve bu aygıtlardan almak için AirDrop kullanılıyor. Bluetooth ve Wi-Fi kapsama alanındaki kişiler, birkaç metre mesafeden birbirine dosya gönderebiliyor. Bu gönderilere not da eklenebiliyor. Uygulama isteğe bağlı kapatılabilse de kullanıcılar sunduğu konfordan dolayı açık tutmayı tercih ediyor.

Birçok kadın, istekleri dışında gönderilen AirDrop dosyalarıyla taciz edildiklerini Twitter’dan tepkilerini yükseltiyor.

Son olarak 15 dakika içinde iki kez bu durumu yaşadığını söyleyen bir kullanıcı şunları yazdı:

“Şu mevzu son haftalarda iyice arttı mı bana mı öyle geliyor? Tacizin bu şekli daha kötü çünkü yüzüne bakıp yaptığında alacağı tepkiden korkuyor ve seni sokakta yürürken uzaktan gizlice izliyor. Korkunç bir şey bu ve tespiti de zor. ‘Rahat bırakın’ cümlesinin nesini anlamıyorsunuz?”

şu mevzu son haftalarda iyice arttı mı bana mı öyle geliyor? tacizin bu şekli daha kötü çünkü yüzüne bakıp yaptığında alacağı tepkiden korkuyor ve seni sokakta yürürken uzaktan gizlice izliyor. korkunç bir şey bu ve tespiti de zor.“rahat bırakın” cümlesinin nesini anlamıyorsunuz? pic.twitter.com/ROlcKZ8A9T — irem aydemir (@iremxyd) December 25, 2022

Twitter’dan tepkiler

Twitter’daki aramada birçok kadının bu sorunu yaşadığı görülüyor.

Tepkilerden bazıları şöyle:

Daha yeni dün bir arkadaşımla aynı mevzuyu konuştuk. Onun da başına benzer olaylar 3 kere geldi. Benim de basıma bir kere geldim. Bu net bir şekilde rahatsız etme arkadaşlar bu arada! https://t.co/hYEujzIyGs — AvukatHanım🌈SatınAlmaSahiplen (@kardelenyarli) December 26, 2022

Aynı durumu bende yaşadım. Artık kadınlar tacizin çeşitli şekillerine maruz kalıyor. https://t.co/TXuGDu6O9b — Zeynep İlayda Karadağ (@avzeynepkaradag) December 26, 2022

Şimdiye kadar karşılaştığınız tüm taciz hikayelerini unutun ve metroda giderken Iphone Airdrop yoluyla tarafınıza dört tane fotoğraf gönderilmek istendiğini ve gönderen adı olarak“merhaba ben Alper tanışabilir miyiz”yazıldığını hayal edin. Bugün yaşandı ve ben artık yuh diyorum. — Sevgi Erarslan (@erarslansevgi) November 16, 2021

Sabah işe gitmek için marmaraya biniyorum, döl israfı mültecilerin hayvan gibi gözle taciz etmelerini bir kenara bıraktım, airdrop üzerinden de sürekli bir şeyler yollamaya çalışıyorlar. Artık gerçekten imdat diye çığlık atmak istiyorum. pic.twitter.com/5FDqFDr2cU — Tina (@tinapolat) June 4, 2022

Mesela metroyla eve dönerken kepazenin biri, usulca koltuğunda oturan seni “bir yeni airdrop daveti” istemi ile taciz edebiliyor, nasıl bir gevşeklik sizinki — monayshe (@ayse_ylmaz_) October 25, 2022

AirDrop’la fotoğraf gönderme isteğini ben de yaşadım. Pek çok arkadaşımdan daha duydum. Taciz devam etmezse kim olduğunu da tespit edemiyorsunuz. Toplu taşımada huzurla seyahat edemeyecek, her dakika fiziksel, sözlü, siber saldırıya uğrama riskini mi düşüneceğiz? https://t.co/4LWMovr7E0 — Zeynep Şevval Büyükizgi (@sevvalbuyukizgi) June 3, 2022

Dümdüz oturduğum starbucksta üç kere ısrarla airdrop yoluyla taciz edildim, yapan kişi de gözümün içine baka baka pisliğini göndermeye devam etti…Soyunuz kurusun gerçekten yeter artık — Ekin (@drmzekn) February 17, 2022

Şimdiye kadar karşılaştığınız tüm taciz hikayelerini unutun. Cafede doğum günümü kutlarken Iphone Airdrop yoluyla tarafınıza 1 tane fotoğraf ve instagram kullanıcı adı ekran görüntüsü gönderildiği ve gönderen kişilerden birinin dalgıç polis olduğunu hayal edin. — 🫧Fulya🫧 (@fulyaletta) April 30, 2022