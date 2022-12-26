AirDrop taciz aracı oldu: ‘Gizlice izliyor, korkunç bir şey’

Dosya gönderimi için kullanılması gereken AirDrop uygulaması, kadınları taciz etmek için kullanılmaya başladı. Uzun süredir bu sorunla karşılaştıklarını belirten kadınlar tepkili.
Fotoğraf ve belge gibi pek çok içeriği yakındaki diğer Apple aygıtlarıyla paylaşmak ve bu aygıtlardan almak için AirDrop kullanılıyor. Bluetooth ve Wi-Fi kapsama alanındaki kişiler, birkaç metre mesafeden birbirine dosya gönderebiliyor. Bu gönderilere not da eklenebiliyor. Uygulama isteğe bağlı kapatılabilse de kullanıcılar sunduğu konfordan dolayı açık tutmayı tercih ediyor.
Birçok kadın, istekleri dışında gönderilen AirDrop dosyalarıyla taciz edildiklerini Twitter’dan tepkilerini yükseltiyor.
Son olarak 15 dakika içinde iki kez bu durumu yaşadığını söyleyen bir kullanıcı şunları yazdı:
“Şu mevzu son haftalarda iyice arttı mı bana mı öyle geliyor? Tacizin bu şekli daha kötü çünkü yüzüne bakıp yaptığında alacağı tepkiden korkuyor ve seni sokakta yürürken uzaktan gizlice izliyor. Korkunç bir şey bu ve tespiti de zor. ‘Rahat bırakın’ cümlesinin nesini anlamıyorsunuz?”
Twitter’dan tepkiler
Twitter’daki aramada birçok kadının bu sorunu yaşadığı görülüyor.
Tepkilerden bazıları şöyle: