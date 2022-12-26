Diken

Yaramazlara biraz batar!

AirDrop taciz aracı oldu: ‘Gizlice izliyor, korkunç bir şey’

Dosya gönderimi için kullanılması gereken AirDrop uygulaması, kadınları taciz etmek için kullanılmaya başladı. Uzun süredir bu sorunla karşılaştıklarını belirten kadınlar tepkili.

AirDrop, taciz aracına dönüştü. (Twitter)
AirDrop, taciz aracına dönüştü. (Twitter)

Fotoğraf ve belge gibi pek çok içeriği yakındaki diğer Apple aygıtlarıyla paylaşmak ve bu aygıtlardan almak için AirDrop kullanılıyor. Bluetooth ve Wi-Fi kapsama alanındaki kişiler, birkaç metre mesafeden birbirine dosya gönderebiliyor. Bu gönderilere not da eklenebiliyor. Uygulama isteğe bağlı kapatılabilse de kullanıcılar sunduğu konfordan dolayı açık tutmayı tercih ediyor.


Birçok kadın, istekleri dışında gönderilen AirDrop dosyalarıyla taciz edildiklerini Twitter’dan tepkilerini yükseltiyor.

Son olarak 15 dakika içinde iki kez bu durumu yaşadığını söyleyen bir kullanıcı şunları yazdı:

“Şu mevzu son haftalarda iyice arttı mı bana mı öyle geliyor? Tacizin bu şekli daha kötü çünkü yüzüne bakıp yaptığında alacağı tepkiden korkuyor ve seni sokakta yürürken uzaktan gizlice izliyor. Korkunç bir şey bu ve tespiti de zor. ‘Rahat bırakın’ cümlesinin nesini anlamıyorsunuz?”

Twitter’dan tepkiler

Twitter’daki aramada birçok kadının bu sorunu yaşadığı görülüyor.

Tepkilerden bazıları şöyle:

SON HABERLER

Uzmanlar: Uzaktan çalışma, dört nedenden dolayı devam edecek

Pandemiyle beraber hayatımızda iyice yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Pandemiyle birlikte şirketler uzaktan çalışmaya geçti. Pandeminin etkileri azalmasına rağmen uzaktan çalışma hala güçlü yaygın bir uygulama. Yöneticilerse uzaktan çalışma konusunda ikiye ayrılmış durumda. Bazıları çalışanların daha mutlu olacağını ve böylelikle artı değerin artacağına inanırken, bazılarıya şirket kültürünün ofiste inşa edildiğini savunuyor. […]

Türkiye’de para bol, huni dar

2022 yılı global startup ekosistemi için iyi başlamıştı fakat her geçen çeyrek bir önceki çeyreği aratır bir duruma geldi. Türkiye’de ise durum biraz farklı. Türkiye’de özellikle tohum aşamasında son 1 yıldır para bolluğu var.

Kuzey Kore İHA’ları sınırı geçti, Güney Kore ateş açtı

Güney Kore, Kuzey Kore’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) sınırını geçtiğini, bunun üzerine ateş açtıklarını açıkladı. Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu adımından sonra uyarı ateşi açtı ve savaş uçaklarını harekete geçirdi. AFP’nin bölge kaynaklarından aktardığına göre, Kuzey Kore İHA’larına karşı havalanan uçaklardan birisi düştü. Ay başında, Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikat düzenlemesi Kuzey […]

Japonya’da soğuk hava 14 can aldı

Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava 14 kişinin ölümüne, 80’den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu.