Gülşen aylar sonra paylaştı: Yeniden güneş gibi

Orkestra arkadaşıyla bir konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, ağustostan bu yana ilk kez bir paylaşım yaptı. İzmir’de vereceği konseri duyuran sanatçı, dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Gülşen, ağustostan bu yana ilk kez fotoğraf paylaştı. (Instagram)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diken aracılığıyla Gülşen’in yılbaşı gecesi kentte konser vereceğini duyurmuş, konserin Cumhuriyet’in yüzüncü yılı kutlamalarının başlangıcı olduğunu söylemişti.

Bugün Instagram hesabından dikkat çeken bir fotoğrafını paylaşan Gülşen, şöyle bir not da ekledi: “Yeni yılı ve Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını karşılarken, güzel İzmir’imizin Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız!”

Gülşen’in paylaşımı.

Gülşen’in bu paylaşımına sanatçılar Mabel Matiz, Zeynep Bastık, Ezgi Mola gibi birçok isim destek yorumu yaptı.

Hedef gösterilmişti

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.