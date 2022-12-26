CHP’den ’emekli aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarılsın’ teklifi

CHP, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan kanun teklifi, ‘Kamu Görevlileri Sendikaları’ ve ‘Toplu Sözleşme Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, en düşük emekli aylığının da net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, işçi emeklilerinin toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanabilmesi, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelirdeki artıştan pay alabilmeleri amaçlanıyor.

AKP’nin yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyon ve hayat pahalılığının tahammül edilemeyecek boyutlara ulaşması teklifin gerekçesi oldu. Teklifte, Türkiye İstatistik Kurumu’na göre enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıktığı, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının arttığı, konut kiralarınınsa baş edilemeyecek noktalara ulaştığı belirtildi.

Teklifte, “Bu sorunlar karşısında AKP etkili önlemler alamamış, özellikle emeklileri açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi emeklilere borcumuzdur” dendi.