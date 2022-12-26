Uzmanlar: Uzaktan çalışma, dört nedenden dolayı devam edecek

Pandemiyle beraber hayatımızda iyice yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

Fotoğraf: Unsplash

Pandemiyle birlikte şirketler uzaktan çalışmaya geçti. Pandeminin etkileri azalmasına rağmen uzaktan çalışma hala güçlü yaygın bir uygulama.

Yöneticilerse uzaktan çalışma konusunda ikiye ayrılmış durumda. Bazıları çalışanların daha mutlu olacağını ve böylelikle artı değerin artacağına inanırken, bazılarıya şirket kültürünün ofiste inşa edildiğini savunuyor.

Uzmanlar, şu an uzaktan çalışanların da yaklaşık yüzde 75’inin uzun vadede hibrit modele geçeceğini veya tamamen uzaktan çalışacağını tahmin ediyor.

Bloomberg’ün haberine göre uzmanların uzaktan çalışmanın 2023’te devam edeceğini söylüyor ve bunun başlıca dört nedeni var.

1.Çalışanların şirkete bağlılığın artması

Uzaktan çalışmaya izin vermek çalışanların mutluluğu için çok önemli.

Stanford Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Instituto Tecnológico Autónomo de México’daki araştırmacılar tarafından bu yaz yayımlanan bir araştırmaya göre, hibrit çalışma, çalışan memnuniyetini ve üretkenliğini artırarak yıpranmayı yüzde 35 oranında azalttı.

Danışmanlık şirketi Gartner’ın araştırma direktörü Caitlin Duffy, “Çalışanların memnuniyeti evden çalışarak arttı ve bu nedenle şirketlerin bunda geri adım atmasını zorlaştırdı” dedi.

İşten ayrılma oranları da pandemi öncesine göre arttığı için şirketlerin nitelikli elemanlarını kaybetmeyi göze alması da zorlaştı.

2.İşe alımlarda havuzun büyümesi

Uzaktan çalışma, daha büyük bir coğrafi alana ve yetenek havuzuna yönelik işe alımları mümkün kılıyor. Bu, özellikle nitelikli adayları bulmanın zor olduğu uzmanlaşmış roller için büyük bir avantaj.

3.Maliyetlerde azalma

Son dönemde resesyon ve maliyetlerin daha da artma ihtimali had safhada. Şirketler, uzaktan çalışmayı fırsata çevirerek özellikle ofis maliyetlerini azaltabilir.

Yelp, bu yaz New York, Chicago ve Washington ofislerini kapatarak elde ettiği geliri işe alma ve çalışanlara yönelik sosyal yardımlara ayırdı. Meta ve Amazon gibi diğer büyük şirketler de bu konuda adımlar attı.

Stanford ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların çalışmalarına göre, evden çalışmasına izin verilen çalışanlar, daha fazla esneklik ve daha düşük işe gidip gelme maliyetleri karşılığında maaşlarında kesintiye olumlu yaklaşıyor. Yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğu bölgelerde uygulanan uzaktan çalışma politikaları, işverenlerin çalışan maliyetlerini düşük tutmalarına olanak sağlayabilir.

4.Geri adımın getireceği riskler

Şirket yöneticilerinin verdiği kararlardan geri dönmesi itibarlarına zarar verme riski taşıyor. Örneğin Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketi satın alır almaz uzaktan çalışma modeline son vermiş ve çalışanları ofise çağırmıştı. Bu adımdam sonra o kadar çok çalışan işten ayrılmayı tercih etti ki şirket, bazı çalışanların kalmasını ikna etmek için duruşunu yumuşatmak zorunda kaldı.

Qualtrics baş psikoloğu Ben Granger, “Şirketin gelecekteki potansiyel çalışanları, ayrılan çalışanların yorumlarını görebilir, kararlarını buna göre verebilir. Yöneticilerin bunu düşünmesi gerek. Kısa vadede fayda sağlayacağım diye uzun vadeli zararları göz önüne almalı” dedi.