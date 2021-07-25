Akşam Postası / 25 Temmuz 2021

FT’nin Erdoğan analizi: Dalkavukları tercih etti

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’yu görevden almasını ‘U dönüşü olarak’ olarak tanımladı: “Türkiye’nin güçlü cumhurbaşkanı hem kötü bir karar aldığını hem de siyasi olarak kırılganlığını gözler önüne serdi.”

Prof. Saltık uyardı: Risk çok büyük, derhal kısıtlamalara başlayın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek “Derhal kısıtlamalara başlayın, bu yangın büyür ve söndüremezsiniz” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı iyi başladı: Son Olimpiyat şampiyonu Çin’e set yok

Fotoğraf: AA

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda, A Milli Kadın Voleybol takımı ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 yendi.

Bakan ‘Bitti’ deyip balık-ekmek yemişti: 17 metrede müsilaj tespit edildi

Görsel: Diken

Çanakkale Boğazı’nda denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilajın bitmediğini gözler önüne serdi. Adıcan “Geçmiş olsun arkadaşlar, el birliğiyle bir denizi öldürdük” dedi.

Türkiye’nin OECD notları dökülüyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2021 raporuna göre Türkiye hem eğitim hizmeti hem adalete güvende sınıfta kaldı. Türkiye hukukun bağlayıcılığı ve yolsuzlukla mücadelede de yetersiz bulundu.

Kuyucuk Gölü ikinci kez kurudu

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Türkiye’nin 13’üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu.

Otomobil, metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: Bir ölü, bir yaralı

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İzmir’in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 25 metre derinliğindeki metro inşaatı şaftına düştü. Ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakanlık raporu: Kadın yerel yönetici oranı yüzde 3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı ‘Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de yerel yönetici sayısı arttı, ancak kadın yerel yöneticilerin oranı yüzde 3’te kaldı.

Rize ve Artvin’de inceleme yapan bakan salı günü için uyardı

Rize ve Artvin’de sel bölgesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, salı günü için bölgede yağış uyarısında bulundu: “Bu yağışlar sel getirebilir, çok dikkatli olmamız gerekiyor.”

Sekiz günde 43 kişi boğularak hayatını kaybetti

Türkiye’de son sekiz günde 16’sı çocuk 43 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Harrry Potter’ın yazarı JK Rowling, eski eşinin korkusundan tam adını kullanmamış

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Beyazperdeye de uyarlanan dünyaca ünlü Harry Potter serisinin Britanyalı yazarı JK Rowling (55), şiddet gördüğü eski kocasından korktuğu için kitaplarına tam olarak adını -Joanne Rowling- koymadığını, JK ve soyadını kullandığını açıkladı.

Mamma mia: Vatikan’ın 5 bini aşkın mülkü varmış

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Vatikan, 5 bini aşkın taşınmazı olduğunu açıkladı. Bu, Katoliklerin yönetim merkezi bağımsız devletin gayrimenkulleriyle ilgili ilk açıklaması.