İlk madalyalar tekvandoculardan: Reçber ve İlgün Olimpiyat üçüncüsü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber 68 kiloda, Hatice Kübra İlgün 57 kiloda bronz madalya kazandı.

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Reçber, Makuhari Messe A Salonu’ndaki tekvando müsabakalarında, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes’i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada Büyük Britanyalı Bradly Sinden’e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Sinden’in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Reçber’in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez’i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ABD’li Anastasija Zolotic’e mağlup olarak final şansını yitirdi. Zolotic’in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

İlgün, sığınmacı takımındaki İranlı sporcuyla karşılaştı

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı’ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan İlgün, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Madalya sayısı 93’e yükseldi

Bu iki madalyayla, Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’ndaki madalya sayısı 93’e çıktı. Bugüne kadar dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Britanya’nın başkenti Londra 1908’de temsil edilen Türkiye, altı farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya toplamıştı.