Milleyha Kuş Cenneti’ne hendek açılıp moloz dökülmesine inceleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti’ne hendek açılıp moloz dökülmesiyle ilgili ‘çalışmaların yapıldığı ve sebep olanların tespit edildiği’ bildirildi.

Fotoğraflar: Emin Yoğurtçuoğlu

Kuş gözlem rehberi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, dün Twitter hesabı üzerinden ‘kuş cenneti’ndeki gölün kenarına ‘koca bir kanal açıldığını’ duyurmuştu.

Mileyha Kuş Cenneti.

Gölün suyunun kanalın içine dolmaya başladığını ve böylelikle gölün kuruyacağını belirten Yoğurtcuoğlu şunları kaydetmişti: “Tuz Gölü’nde yavru Flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor. Ancak bu son değil, bir şey daha beni şoka uğrattı.

İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık bir sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu göz yaşları içinde izledim. Biraz daha ilerlediğimde, sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan, şaşkınlık içindeki Uzunbacak kuşunu görünce de onun adına insanlık için gene utandım.”

Gölün ‘eko turizm potansiyeline sahip, 282 farklı kuş türünün kaydedildiği, ulusal ve uluslararası camiada büyük yankı uyandıran bir lokasyon olduğunu’ aktaran yaban hayatı uzmanı yetkilileri göreve çağırmıştı.

‘Eski haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmalara başlanacaktır’

Samandağ Belediyesi’nin açıklamasında zabıta ekiplerinin bölgeye giderek olaya müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi “Zabıta ekiplerimiz gerekli tutanakları tutmuş ve yaptığı araştırmalar sonucunda bu hendeğin açılmasına sebep olanları tespit etmiştir. Yapılan ilgili görüşmeler sonucu Milleyha Sulak Alanı’nda açılan bu hendeğe sebep olanlar hakkında belediyemiz gerekli yasal çalışmaları ivedilikle başlatmıştır.

Bilindiği üzere kuşların doğal yaşam alanı ve endemik türlerin içinde bulunduğu Milleyha Sulak Alanı için denetim çalışmalarımız bir süredir zaten devam ediyordu. Bayramı fırsat bilerek açılan bu hendeğin bir an önce eski haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmalara başlanacaktır. Ayrıca belediyemiz encümen kararıyla da olayın gerçekleşmesine sebep olanlar hakkında para cezası uygulanması hakkında encümen kararı alınacaktır.”

Kamuoyuna Duyuru



Değerli Vatandaşlarımız, Milleyha sulak alanı olarak bilinen alanla ilgili gündeme gelen hendek açılması ve moloz döküldüğü ile ilgili kamuoyuna yansıyan haberler sonrası, zabıta ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etmiş ve olaya derhal müdahale etmiştir. pic.twitter.com/B1iqhyV6Vu — Samandağ Belediyesi (@samandagbel) July 25, 2021

Yoğurtçuoğlu’nun paylaşımının ardından sosyal medyada çok sayıda tepki gelmesi üzerine hendeği kimin kazdığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA’nın aktardığına göre soruşturmada, çiftçi Yusuf İzzettin C.’nin kendi tarlasının sınırını belirlemek için hendek kazdığı belirlendi.