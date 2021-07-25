Sekiz günde 43 kişi boğularak hayatını kaybetti

Türkiye’de son sekiz günde 16’sı çocuk 43 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Bursa… Fotoğraflar: AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17-24 Temmuz arasında ülke genelinde 22 şehirdeki deniz, göl, gölet, baraj ve ırmaklardaki boğulma vakalarında can kayıpları yaşandı.

İstanbul ve Amasya’da beşer Kocaeli ve Şanlıurfa’da dörder, Bursa ve Samsun’da üçer kişi boğularak hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin üçü yabancı uyruklu.

*Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde, 17 Temmuz’da Seyhan Baraj Gölü’ne giren Delil Fırat Atalay (9) hayatını kaybetti.

*Sakarya’nın Geyve ilçesinde, 17 Temmuz’da dedesiyle hayvan otlatmaya gittiği Bozören Mahallesi’nde sulama kanalına düşerek kaybolan Ömer Ali Dişli’nin (4) cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Batman

*Batman’da 17 yaşındaki genç, 17 Temmuz’da serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda hayatını kaybetti.

*Çankırı’da balık tutmak için 18 Temmuz’da Şabanözü ilçesindeki Karakaya Göleti’ne giren Fevzi Özbek (27) boğuldu.

*Şanlıurfa’nın Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Karaali Mahallesi yakınlarında, 18 Temmuz’da ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Zeyit Yüksel (17) yaşamını yitirdi.

*Mersin’in Mut ilçesinde, 18 Temmuz’da yüzmek için girdiği nehirde kaybolan Mehmet Keleş’in (17) cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı aileden beş kişi

*Amasya’nın Suluova ilçesinde, 18 Temmuz’da girdikleri Derinöz Baraj Gölü’nde kaybolan aynı aileden Elif, Sultan (50), Emrullah (19), Havvanur (9) ve Levent (3) Cenikli öldü.

*Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 18 Temmuz’da Şehit Polis Tuncay Karataş Cami mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren İlayda Koç (20) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

*İstanbul’un Fatih ilçesinde, 19 Temmuz’da arkadaşlarıyla tekneyle denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal’ın (25) cansız bedeni itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Samatya açıklarında bulundu.

*Bursa’nın İznik ilçesinde, 20 Temmuz’da serinlemek için Göllüce Mahallesi yakınlarında İznik Gölü’ne giren Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Ömer Tütüncü’nün (20) cansız bedenini dalgıçlar çıkardı.

*Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 20 Temmuz’da serinlemek için Çayırlı Deresi’ne giren Halil Sevil’in (43) cansız bedenine ulaşıldı.

*Samsun’un Atakum ilçesinde, 21 Temmuz’da Karakavuk Mahallesi’nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ait gölete dengesini kaybederek düşen Irak uyruklu M.W.M. (23) hayatını kaybetti.

*Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için Kumcağız Plajı’nda denize giren O.Y. (21) boğuldu.

*Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, Babalı Mahallesi Dikili mevkisinde rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13) yaşamını yitirdi.

Siirt

*Siirt’te serinlemek için Botan Çayı’na giren Hüseyin Baykara’nın (15) cansız bedenine ulaşıldı.

*Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne serinlemek için giren Mehmet Kolukısa (19) boğularak can verdi.

Konya

*Konya’nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için Yenidoğan Göleti’ne giren Ecir Mehmet Zahit Düzyol’un (25) cansız bedenine dalgıçlar ulaştı.

*Adana’nın Karataş ilçesinde, Harbiş Plajı’nda denize giren beş kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan beş kişiden M.B. (41) kaldırıldığı Karataş Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

*Edirne’nin Enez ilçesinde, Altınkum mevkisinde kardeşiyle denize giren ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Murat Erez (18) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

*Bartın’da, 22 Temmuz’da Amasra ilçesindeki Bozköy plajında serinlemek için denize giren Talha Çankaya (13) boğuldu.

*Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, 22 Temmuz’da serinlemek için Atatürk Barajı’na giren Hakan Koç’un (16) cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Şile

*İstanbul’un Şile ilçesinde, 22 Temmuz’da, sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Kızılcaköy plajlarında denize giren yabancı uyruklu M.E.Ö. ve R.A. ile Ö.H.C, A.A, B.M, kayboldu. R.A. kurtarılırken biri çocuk dört kişi hayatını kaybetti.

*Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, 23 Temmuz’da Bağırganlı plajında denizde kaybolan Özcan Demir’in (23) cesedine ulaşıldı.

*Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Temmuz’da denizde boğulma tehlikesi geçiren gençlerden hastaneye kaldırılan Emre Öz (17) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

*Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’nda, 23 Temmuz’da denize giren Dursun Gökçen (62) yaşamını yitirdi.

*Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 23 Temmuz’da Boğazköy’de arkadaşlarıyla balık tutmak ve yüzmek için dereye giden Diyar Uçar (23) akıntıya kapılarak öldü.

*Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Kazak turist Kaldybek Mukatayev (70) 23 Temmuz’da denizde boğuldu.

*Adıyaman’da, 23 Temmuz’da serinlemek için merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında Atatürk Baraj Gölü’ne giren Mustafa Kalkan’ın (18) cansız bedenine ulaşıldı.

*Kastamonu’nun Cide ilçesinde, 23 Temmuz’da Gebeş Mahallesi sahilinde denize giren Ersan Demirci’nin (22) cansız bedeni çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Üç çocuklarını kaybettiler

*Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, 23 Temmuz’da Atatürk Baraj Gölü’ne giren Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23), hayatını kaybetti.

*Samsun’un Bafra ilçesinde, 24 Temmuz’da denizde kaybolan Emre Kılıç’ın (30) cesedi, ekiplerce yürütülen çalışma sonucu bulundu.

*Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 24 Temmuz’da Demirtaş Barajı’nda yüzerken boğulma tehlikesi geçiren üç çocuğunu kurtarmaya çalışan Abdullah Hamza’nın (35) cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı

*Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, 24 Temmuz’da gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile üç çocuğunu kurtaran akrabaları Sedat Deveci (42) yaşamını yitirdi.