Rize ve Artvin’de inceleme yapan bakan salı günü için uyardı

Rize ve Artvin’de sel bölgesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, salı günü için bölgede yağış uyarısında bulundu: “Bu yağışlar sel getirebilir, çok dikkatli olmamız gerekiyor.”

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Geçen hafta çarşamba meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanların yaralarını sarmaya çalışan Rize’yi üç gün önce yine sel vurmuştu. Artvin de selden etkinlemiş, köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Helikopterden inceleme yapan Bakan Pakdemirli salı günü için uyarılarını şöyle sıraladı: “Trabzon’dan tutun, Hopa’ya kadar 75 ile 150 kilogram yağış var. Bu yağış geçen hafta aldığımız yağışların altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışlar sel getirebilir. Salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerekiyor.”

Pakdemirli bölgede yapılan çalışmalara değinerek, “Gece saat 01:00 itibariyle Arhavi ilçemizin yüzde 70’ine içme suyu verilmeye başlandı. Tarım alanlarının üzerindeki hasar tespitleri, kapalı köy yollarıyla alakalı bazı tespitler yaptık” dedi.

Alacakları önlemlerden de söz eden bakan şunları söyledi: “Çaylık alanların kimyasal gübrelemedense organik gübreyle gübrelenmesi konusunda vatandaşları teşvik edecek çalışmalar olacak. Tarım sigortalarımız var, özellikle heyelan maksatlı bunların TARSİM sigortası kapsamında tüm çaylıklarda geçerli olması noktasında bundan sonrası için de çalışma başlattık. Çaylıklarda çaya alternatif fidan dikme konusunda da teşvik edeceğiz. Doğaya rağmen değil, doğaya uyumlu tarım modeline geçmemiz gerekiyor. Buradaki vatandaşımız çay üretime devam edecek, elbette buradan bir gelir sağlayacak. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birisi ama koruma ve kullanma dengesine de sahip çıkmamız gerekiyor.”

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış öngörüyor.

MGM’nin duyurusuna göre Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

MGM, Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.