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Yaramazlara biraz batar!

Otomobil, metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: Bir ölü, bir yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 25 metre derinliğindeki metro inşaatı şaftına düştü. Ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza, gece yarısı Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde meydana geldi. Pınar K. (35) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı sonra da yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki boşluğa düştü. İnşaat alanında çalışan işçiler yardım istedi ve durumu polise bildirdi.


Polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerince kurtarma çalışması için bölgeye vinçler getirildi. Pınar K. ve Karkkainen çıkarıldı. Pınar K., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Karkkainen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karkkainen hayatını kaybetti. Pınar K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobilin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılacağı açıklanırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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