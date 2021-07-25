Otomobil, metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: Bir ölü, bir yaralı

Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ve ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Melih Bulu’yu yine bir kararname ile görevden almasını ‘U dönüşü olarak’ olarak tanımladı: “Türkiye’nin güçlü cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta U-dönüşü yaparak hem kötü bir karar aldığını hem de siyasi olarak kırılganlığını gözler önüne serdi.”