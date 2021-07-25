Çocuk Kitaplığı: Eğer / Yetişkinlere eleştiri ve isyan

AYNUR KOLBAY

Çocuğu olan ya da çocuklarla ilgilenen yetişkinler olarak çocuğu nasıl algıladığımız, ‘çocuk’ kelimesine nasıl anlamlar yüklediğimiz ve onlardan ne beklediğimizi ciddi ciddi sorgulamamız ve üzerine uzun uzun kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. 21’inci yüzyılda değişen pek çok kültür ve alışkanlıkla birlikte ebeveynlik de büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Özellikle son yıllarda hayli sık duyduğumuz, daha da kötüsü şahit olduğumuz bir ebeveynlik türü de ‘helikopter ebeveynlik.’

Çocuklarının çok fazla üstüne düşen, onların her yaptığını takip eden, dahası kendi isteklerini yaptırmaya çalışan, hafta sonu tatil dinlemeden çocuklarını etkinlikten etkinliğe, kurslardan derslere taşıyan ebeveynlere genel olarak verilen isim bu. Kimisi çocuğu çok iyi yerlere gelsin, çok başarılı olsun diye kimisi kendi başarılarını çocukları da devam ettirsin diye kimisi de kendi başaramadıklarını ya da içinde kalanları çocukları üzerinden gerçekleştirmek üzere yapsa da genel olarak aslında çocuğu boğan, strese sokan ve mutsuz eden davranışlara yol açıyor ne yazık ki.

Okulda öğretmenlerden, evde aile bireylerinden, sokakta yabancı büyüklerden sürekli direktif alan, kendilerinden fazlasıyla şey beklenen çocukların işi gerçekten çok zor.

Yazar Hafize Çınar Güner de bu direktif bombardımanından rahatsız olmuş olacak ki tam da buna dair kısa ve öz bir hikâye yazmış. Nesin Yayınevi’nden çıkan ‘Eğer’, çocukların dilinden yetişkinlere yönelik harika bir eleştiri ve isyan kitabı aslında.

Her bir sayfasında farklı bir hayvanın özelliğine vurgu yaparak kendisinin yapabilecekleri ve yapamayacaklarını ön plana çıkaran bir çocuğun anlatımına şahit oluyoruz. Daha da önemlisi ne yapmak istediğine, yaşı itibariyle aslında neye ihtiyaç duyduğuna dair de güzel bir mesaj veriyor.

Eğlenceli benzetmelerle ve çok naif bir anlatımla yetişkinlere çocuklarla empati kurmanın yolunu gösterirken çocuklara da haklı isyanlarında yoldaş oluyor kitap.

Kitabı dikkat çekici ayrıntılarıyla daha da eğlenceli hale getiren çizimler, Burcu Yılmaz’a ait.

Keyifli okumalar…

Yazar adı: Hafize Çınar Güner

Çizer adı: Burcu Yılmaz

Sayfa sayısı: 28 sayfa

Yayınevi: Nesin Yayınevi