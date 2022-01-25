Akşam Postası / 25 Ocak 2022

İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistler otel istedi; polis geldi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistlerin durumu protesto etmesi üzerine havalimanına polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul’da yeni tedbirler: İdari izin, seyahat kısıtlaması, eğitime ara
Kar ve soğuk cuma günü bitiyor
Kaftancıoğlu üç fotoğrafla gündemi özetledi
Gazeteci Deniz Yücel’in davasında AİHM Türkiye’yi tazminata mahkum etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğuna ilişkin başvuruda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik’ ile ‘ifade özgürlüğü’ maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, Türkiye’yi 12 bin 300 avro (187 bin 934 TL) tazminata mahkum etti.
Erdoğan ‘Tanımıyoruz’ demişti ama Türkiye’nin AİHM bilançosu kabarık
Ekonomi gazetecisi Gündoğdu: Elektrik krizi büyüme rakamlarını etkileyecek
Ekonomi gazetecisi Ozan Gündoğdu, İran’dan gelen doğalgaz miktarının azalması sonucu yapılan elektrik kesintisinin üretimi yavaşlatmasıyla, büyüme rakamlarının etkileneceğini söyledi. Gündoğdu, “Sanayide üç günlük krizin faturası milyarlarca dolar” dedi.
Doğalgaz arzında kesinti yüzde 40’ı bulacak
Doğalgazda kara tablo: Ucu ucuna idare ediliyor, basınç düşerse ülke kitlenir
Sanayide doğalgaz stresi: Otomotivci ‘can derdinde’, ihracatçıda ‘panik havası’
İstanbul’daki hastanelerde yeni Covid servisleri açılıyor: Hastalık kontrolden çıktı
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, pandeminin merkez üssü haline gelen İstanbul’da hastanelerde Covid servisleri ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu ve yenilerinin açıldığını söyledi. Kılıç, “Salgın doğal seyrine bırakıldı” dedi.
TTB’den ‘kırılgan gruplar’ için aşı uyarısı
Eski Trendyol çalışanı anlattı: Direnenlere ‘jurnalci’ baskısı ve ‘işten çıkarma’ tehdidi
Trendyol Express çalışanlarının, yapılan yüzde 11 zamma tepki olarak İstanbul’da başlattıkları eylem tüm Türkiye’ye yayıldı. Kontak kapatan motokuryeler haklarını alana kadar direnişe devam edeceklerini belirtiyor.
Ölümünün ikinci yılında ‘Kara Mamba’: Hayatı, şampiyonlukları ve ‘En’leri
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant’ın ölümünün üstünden iki yıl geçti.
Davutoğlu, ‘merkez sağ ittifak’a kapıyı kapattı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘cumhur’ ve ‘millet’ ittifaklarına alternatif ‘sağ ittifak’ düşünmediklerini söyledi.
DSÖ, bu yıl Covid-19’da acil durumun bitmesini umuyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Covid-19 salgınının bu yıl içinde ‘acil durum‘ evresinden çıkmasını umduğunu açıkladı.
Kesintilerin çelik sektörüne maliyeti 1 milyar lirayı bulacakmış
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, doğalgaz ve elektrikteki kesinti nedeniyle üretimde 1 milyar liralık kaybın olacağını söyledi.
Bu da Çin malı ‘Dövüş Kulübü’: Devletin zaferiyle bitiyor
David Fincher’ın 1999 yapımı kült filmi ‘Dövüş Kulübü’ Çin’de ‘alternatif’ bir sonla yayınlandı.