Akşam Postası / 25 Ocak 2022

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dava istatistiklerine göre Türkiye, Rusya’dan sonra hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke oldu. Diğer yandan Türkiye, bir önceki yılda olduğu gibi 2021’de de hakkında en çok ifade özgürlüğü ihlaline hükmedilen Avrupa ülkesi oldu.