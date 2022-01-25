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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ, bu yıl Covid-19’da acil durumun bitmesini umuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Covid-19 salgınının bu yıl içinde ‘acil durum‘ evresinden çıkmasını umduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Acil Durum Komitesi, en son 19 Ocak’ta Covid-19 salgınının ‘uluslararası halk sağlığı acil durumu‘ şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar almıştı.


Covid-19’un Avrupa’da ilk kez görülmesinin ikinci yılı dolayısıyla açıklama yapan Kluge’nin değerlendirmeleri ise şöyle: “Acil durum evresini 2022’de sonlandırabileceğimizi umuyorum fakat bu konuda rahatlamak için çok erken.

Kluge, aşılamada şimdiye kadar gelinen noktanın umut verici olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “Avrupa bölgesinde şimdiye kadar 1,4 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Sınır ötesi iş birliği sayesinde onaylanan 10 farklı aşının uygulanması tıp biliminde büyük bir ilerlemedir.

Covid-19’un Omicron varyantının Avrupa’da Delta’nın yerini aldığını da vurgulayan Kluge son olarak şu rakamları paylaştı: “Omicron, Avrupa Bölgesi’ndeki Covid-19 vakalarının yüzde 31,8’ini oluşturuyor. Bu oran geçen hafta yüzde 15, ondan önceki hafta da yüzde 6,3’tü.

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