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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ uyardı: Daha bulaşıcı ve ölümcül bir varyant çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un Omicron varyantının son varyant olduğunu söylemenin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, salgının nereye gidebileceğine dair farklı senaryolar olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmeleri yaptı: “Omicron’un oyunun sonu olduğunu varsaymak tehlikeli bir yaklaşım. Aksine, küresel olarak koşullar daha fazla varyantın ortaya çıkması için ideal durumda. Daha bulaşıcı, daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi.”


Ghebreyesus, Omicron varyantının ilk kez dokuz hafta önce ortaya çıkmasından bu yana DSÖ’ye 80 milyondan fazla vaka bildirildiğini, bu rakamın 2020’nin tamamında bildirilen vaka sayısından daha fazla olduğunu ifade etti.

DSÖ genel direktörü ayrıca şimdiye kadar vaka artışlarındaki patlamanın ölümlere yansımadığını ancak Covid-19 kaynaklı ölümlerin tüm bölgelerde, özellikle de aşılara en az erişimin olduğu Afrika’da arttığına işaret etti ve ekledi: “Afrika nüfusunun hala yüzde 85’ine tek doz aşı yapılmadı. Bu hangimiz için kabul edilebilir bir durum?

Salgının sonu iddiası

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde çevrimiçi olarak yayınlanan araştırmaya göre corona virüsünün Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişilerin ‘süper bağışıklık‘ kazanabildiği belirtilmişti. OHSU Tıp Fakültesi’nde bulaşıcı hastalıklar doçenti olan Dr. Marcel Curlin araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Bence bu nihai bir oyun sonu anlamına geliyor. Bu, pandeminin sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor ancak inme olasılığımız olan yere işaret ediyor. Bir kez aşılanıp virüse maruz kaldıktan sonra muhtemelen oldukça iyi olacaksınız ve gelecekteki varyantlardan korunacaksınız.”

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