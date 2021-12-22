Araştırma: Omicron salgının sonu olabilir

Bilim insanları tam aşılı olan kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olduklarında süper bağışıklık kazanabileceğini açıkladı. Araştırmaya göre Omicron aynı zamanda salgının da sonu olabilir.

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Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde çevrimiçi olarak yayınlanan araştırmaya göre corona virüsünün Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler süper bağışıklık kazanabilir.

Çalışmada tam aşılı olup Omicron’u atlatan bazı vakalarda Pfizer/BionTech aşısının ikinci dozundan 10 kat fazla koruma ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bilim insanlarına göre bulgular, corona virüsü mutasyona uğramaya devam ettikçe bağışıklık tepkisinin diğer varyantlara karşı daha güçlü hale geldiğini gösteriyor.

OHSU Tıp Fakültesi’nde moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji uzmanı Dr. Fikadu Tafesse’nin çalışmayla ilgili değerlendirmeleri şöyle: “Bundan daha iyi bir bağışıklık tepkisi alamazsınız. Bu aşılar ciddi hastalıklara karşı çok etkili. Çalışmamız, aşılanan ve ardından enfeksiyona maruz kalan bireylerin süper bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor.”

OHSU Tıp Fakültesi’nde bulaşıcı hastalıklar doçenti olan Dr. Marcel Curlin ise Omicron varyantının muhtemelen corona virüsü için oyunun sonu olduğunu dile getirdi: “Bence bu nihai bir oyun sonu anlamına geliyor. Bu, pandeminin sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor ancak inme olasılığımız olan yere işaret ediyor. Bir kez aşılanıp virüse maruz kaldıktan sonra muhtemelen oldukça iyi olacaksınız ve gelecekteki varyantlardan korunacaksınız.”

Almanya’da hükümete danışmanlık yapan bilim adamı Christian Drosten, haziran ayında yaptığı açıklamada, corona virüsünün bu yılın ardından pandemi niteliğini yitirerek mevsimsel bir salgın haline gelebileceğini söylemişti.