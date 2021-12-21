Araştırma: Omicron’un Delta’dan daha hafif olduğuna dair delil yok

Britanya’daki verilere göre corona virüsünün Omicron varyantının neden olduğu hastalığın Delta’dan daha az ağır geçtiğine dair bulgu elde edilmedi.

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İlk olarak 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı 50’den fazla mutasyona sahip olmasıyla daha bulaşıcı olduğu ve aşıların etkisini azaltabileceği endişelerini yaratmıştı.

Daha bulaşıcı olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanırken, iki doz aşının korumada yetersiz kalabildiği, üçüncü doza ihtiyaç olduğu farklı ülkelerin araştırmaları ve Pfizer/BioNTech şirketlerinin yayınladığı verilerle doğrulandı.

Omicron kaynaklı Covid-19 vakalarında ilk elde edilen bulgulara göre hastalığın daha hafif geçebildiği bildirilse de uzmanlar bir sonuca varmak için henüz erken olduğu konusunda uyarmıştı. Hafif geçiyor gibi görünmesinin aslında aşıların ve Covid-19’u daha önce atlatmış olmanın sağladığı ek korumadan kaynaklanıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.

Son olarak DSÖ de erken bulgulara bakarak daha hafif hastalığa neden olduğu sonucunu çıkarmanın akıllıca olmayacağını vurguladı.

Imperial College London araştırmasından elde edilen bulgular da hastalığın seyrine dair endişeleri destekler nitelikte. Araştırma için Omicron olduğu doğrulanan ya da muhtemel 11 bin 329 vaka ile diğer varyantlardan kaynaklanan yaklaşık 200 bin vaka karşılaştırıldı.

Buna göre şimdiye kadar Omicron’un Delta’dan daha hafif olduğuna dair bir delil yok. Test sonucu pozitif çıkıp semptom bildirenlerin oranı ile hastalık nedeniyle hastaneye başvuran vakaların oranı değerlendirilerek bu sonuca varıldığı belirtildi.