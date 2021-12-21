DSÖ’den Omicron alarmı: Delta’dan daha hızlı yayılıyor, hasta etme olasılığı fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantının Delta’dan daha hızlı yayıldığını, aşılı ya da Covid-19’u daha önce geçirmiş kişileri hasta edebildiğini belirterek uyardı.

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DSÖ yetkilileri düzenledikleri toplantıda salgının gölgesinde geçen bir yıl daha sona ererken Omicron varyantının gelişmesiyle birlikte ciddi uyarılarını sıraladı.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının 50’den fazla mutasyona sahip olması ve bunlardan 32’sinin virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

DSÖ başuzmanı Soumya Swaminathan erken bulgulara bakarak daha hafif hastalığa neden olduğunu sonucunu çıkarmanın akıllıca olmayacağını vurguladı. Artan vaka sayılarına işaret eden uzman sağlık sistemlerinin zorlanacağını belirtti.

Varyantın bazı bağışıklık tepkilerinden başarılı bir şekilde kaçabildiğine dikkat çeken DSÖ yetkilisi üçüncü doz aşılamaların zayıf bağışıklık sistemi olan kişilere yönelik uygunlanması gerektiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron’un Delta varyantından çok daha hızlı yayıldığına dair tutartlı kanıtların olduğunu belirterek “Aşılı ve hastalığı geçirmiş kişileri hasta etme olasılığı da daha fazla” dedi.

Yılbaşı ve Noel kutlanmaları için toplanmalara da değinen direktör ‘daha fazla vaka, sağlık sitemine yük bindirmesi ve daha fazla ölüm’ anlamına gelebileceğinden insanlara etkinlik planlarını iptal etme çağrısı yaptı: “İptal edilmiş etkinlik iptal edilmiş hayattan iyidir.”

2022’de biter mi?

DSÖ ekibi dünyada 5,6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan salgının 2022’de seyrine dair umut veren açıklamalar da yaptı. İkinci ve üçüncü nesil aşılar ile antimikrobiyal tedavilerin geliştirilmesine işaret edildi.

DSÖ Acil durumlar direktörü Mike Ryan Covid-19’u kolayca önlenebilen, kolayca tedavi edilebilen nispeten hafif bir hastalığa dönüştürmeyi umduklarını belirterek “Virüs bulaşmasını minimumda tutabilirsek bu salgına bir son verebiliriz” dedi.