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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da Omicron nedeniyle 12 can kaybı, 104 kişi hastanede

Omicron varyantının hızla yayıldığı Britanya’da 12 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişininse hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının 50’den fazla mutasyona sahip olması ve bunlardan 32’sinin virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.


Katıldığı bir yayında güncel sayıları bildiren başbakan yardımcısı Dominic Raab, yeni vakalarla hastalığın ağırlaşması ve ölümler arasında geçen zamana işaret ederek “Ne kadar şiddetli olacağını bilmiyoruz” dedi.

Omicron’un çok hızlı yayıldığını belirten Raab “Bildiğimiz şey şu, üçüncü doz aşı yüzde 70’in üzerinde koruma sağlıyor, bu yüzden insanları üçüncü aşıya teşvik etmek şu an için en doğru strateji” ifadelerini kullandı.

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