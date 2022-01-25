Gazeteci Deniz Yücel’in davasında AİHM Türkiye’yi tazminata mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğuna ilişkin başvuruda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik’ ile ‘ifade özgürlüğü’ maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, Türkiye’yi 12 bin 300 avro (187 bin 934 TL) tazminata mahkum etti.

Yücel.

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış; 27 Şubat 2017’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, ‘PKK terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından dört yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 32’nc, Ağır Ceza Mahkemesi de tensiple birlikte 16 Şubat 2018’de Yücel’in tahliyesine karar vermişti.

Deniz Yücel’in tutukluluğu Türkiye-Almanya ilişkilerinde gerilime yol açmış, Yücel, Almanya’nın diplomatik girişimleri sonucu tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Türkiye, Yücel’e 1000 avro da mahkeme masrafı ödeyecek. Kararda tarafların üç ay içerisinde karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.

Kararı değerlendiren Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, “Nihayet başvurumuz eksik ve geç de olsa sonuçlandı. Mahkeme Deniz Yücel’in tutukluluğunun ve hakkındaki delillerinin hukuksuzluğunu tespit etti. Tutuklamanın siyasi saiklerle yapıldığı iddiamızı ise kabul etmedi” dedi.

AİHM, AİHS’nin 5’inci madde 4’üncü fıkrası bağlamında ihlal tespit etmedi. Mahkeme, Yücel ve avukatları soruşturma dosyasına erişim sağlayamasa da dosya hakkında Yücel’in tutukluluğuna itiraz etmeye yetecek kadar bilgi sahibi olduklarına hükmetti.

Kararı değerlendiren Yücel’in avukatı Veysel Ok ise siyasi saiklerle yürütülen bir davada 18’inci madde ihlali çıkmamasıyla eksik olduğunu belirterek: “Hukuksal mücadelemiz sürecek. 18’inci madde ihlali iddiamızı Büyük Daireye götüreceğiz” dedi. AİHS’nin 18’inci maddesi, haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması hükmünü düzenliyor.

Yücel: İşkence kararı verilmemesi üzücü

AİHM’e yaklaşık beş yıl önce başvuruda bulunan Deniz Yücel, Twitter hesabından, kararın memnun edici olduğunu belirtti. Ancak Yücel, mahkemenin işkence yasağı ihlali görmemesini eleştirdi.

Yücel, şunları kaydetti: “Öte yandan mahkemenin dokuz ay boyunca Silivri’de tecrit altında tutulmama, üç gün fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalmama ve bu uygulamanın siyasi talimatlar doğrultusunda gerçekleşmesine rağmen işkence kararı vermemesi üzücü.”