TTB’den ‘kırılgan gruplar’ için aşı uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), topluma seslenerek Covid-19 aşılarının tamamlanmasını isterken, ‘kırılgan gruplar’da aşının yetersiz koruyuculuk sürecine girdiğini bildirdi.

Covid-19 nedeniyle bugüne dek dünyada 352 milyon kişi hasta oldu, 5,6 milyon kişi öldü, eşitsizliklere rağmen 9,9 milyar doz aşı uygulandı. Türkiye toplam vaka sayısında dünyada yedinci; Avrupa’da beşinci sırada. Bunun yanı sıra yeni vaka sayısında da dünyada dokuzuncu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ölümlerin yüksek seyri devam ediyor. Ölümlerin önemli oranı son altı ayda gerçekleşti. Toplam ölümlerin yüzde 24,2’si 11 Mart- 31 Aralık 2020, yüzde 33,5’i 1 Ocak- 30 Haziran 2021, yüzde 42,3’ü ise 1 Temmuz 2021-18 Ocak 2022’de kayda geçti.

TTB’nin yazılı açıklamasına göre ilk dokuz aydaki can kaybı sayısı toplam ölümlerin dörtte birine denk düşerken, son altı ayda ilk dokuz ayın neredeyse iki katına yakın kişi Covid-19 nedeniyle öldü.

TTB’nin açıklamasında, “Bunlar sadece rakamlar değil, hepimizin sevdiği yakınları, biricik canları” dendi.

Kalan önlemler bulaş zincirini kıramaz

TTB Pandemi Çalışma Grubu ile Merkez Konseyi’nin hazırladığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Bilim Kurulu toplantısının yapıldığı 12 Ocak 2022 ve sonrasında salgının seyrinde sahada yaşanan duruma ve bilimsel gelişmelerin sonuç ve öngörülerine aykırı olarak ilan edilen kararlar ile hızlı tanı testleri yaygın uygulamaya konulmadığı halde PCR testi uygulamalarında belirgin kısıtlamalara gidilerek testlerin önemli bir bölümünden vazgeçilmiştir. Daha önce vaka ve hasta arasında yapılan dayanaksız, tıbbi ilkelere aykırı ayrımın bir benzeriyle karşı karşıya kalınmış, temaslılarda dahi belirti varlığı halinde tarama yapılması planlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklarda temel bir ilke olan bulaş zincirini kırma adımı yok sayılmıştır.

Riskli, kırılgan gruplar yok sayılıyor

Omicron varyantının daha hafif hastalık beklentisiyle eşleştirilmesi, yaşanan sürecin yıkıcı etkilerini belirginleştirme tehlikesini barındırmaktadır. Sağlık bakanının 24 Ocak 2022’de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da hem sağlık sisteminin aşırı yükü hem de tam aşılı olsalar dahi hastalığı ağır geçirebilen gruplar göz ardı edilmiştir. Özellikle kırılgan gruplarda, aşısız/hatırlatıcı dozu eksik, yetersiz koruyuculuk sürecine girmiş, ileri yaşta, bağışıklığı baskılanmış hastalıkları olanlar varyanttan bağımsız olarak ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskiyle yüzleşmektedir. Beklenti ve dileklerimizi gerçeklerle değiştirip rehavete yol açacak çıkarımların, telafisi zor kayıp ve zorlu süreçlere neden olacağı düşünülmektedir.”

Açıklamada aşağıdaki çağrı yapıldı:

“Sevgili yurttaşlara seslenmek istiyoruz; Her zaman olduğu gibi kamu otoritesinin yükümlülüklerini ısrarla hatırlatmaya ve kamu otoritesini gereğini yapma çağrılarımıza devam ediyoruz. Bu konuda mevcut eksikliklerin hiçbir yurttaşımızın canını almasına göz yumamayız. Tüm yurttaşlarımızı da aşı takvimlerini en hızlı ve kısa sürede tamamlamaya; kendilerine, sevdiklerine, topluma karşı sorumlulukları kapsamında aşılanmaya, aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Hava yoluyla bulaşma özelliği artık net olarak ortaya konulan bu etkene karşı salgın koşullarında iyi havalandırılan ortamlarda, maske ve mesafeyi de dikkate alarak sosyal buluşmalarımızı yapma konusunda özenimizden vazgeçmeyelim. Gerek orta dereceli okulların tatil edildiği bir dönemde gerek mevsimsel koşullar nedeniyle bireysel ve toplumsal sorumluklarımızı birbirimize hatırlatmak ve gereğini yapmak için çabalamak, birbirimizin sağlığını korumak için hepimize düşen bir görevdir.”