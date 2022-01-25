TTB: Toplum sağlığının korunması için zorunlu aşı uygulaması olanaklıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, ‘toplum sağlığının korunması için zorunlu aşı uygulamasının olanaklı olduğu’ yönünde görüş bildirdi.

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Zorunlu aşı uygulamasının değerlendirildiği kurul açıklamasında söz konusu düzenlemenin ‘açık, anlaşılabilir ve belli ölçütlere uygun bir yasal çerçeveyle’ yapılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Burada aşı olmayanların Anayasada tanımlanan temel hak ve özgürlüklerini ölçüsüz sınırlandırmayacak, hakkın özüne dokunmayacak şekilde hak sınırlamalarına gidilmesi söz konusu olabilmektedir. Böylece bireysel serbestlik kapsamında, beden bütünlüğü ve bireysel özerklik de korunarak kişi ortak alana katılmamayı seçerek aşı olmama istemini de gerçekleştirebilecektir.”

Daha sonra, “Bu bağlamda TTB Etik Kurulu herkesin sağlıklı yaşam hakkını sağlama ödevi olan devlete sorumluluklarını hatırlatmayı bir görev bilir” denilerek şu maddeler sıralandı: