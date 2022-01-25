Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş ve İmamoğlu’na destek: Halk belediyeciliğine devam edin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi: “Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş.”

Fotoğraflar: Twitter

İstanbul ve Ankara’da iki gündür karla mücadele devam ederken başta AKP’li bürokratlar olmak üzere İBB ve ABB hedef gösterilmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye üç gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!”