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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş ve İmamoğlu’na destek: Halk belediyeciliğine devam edin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi: “Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş.”

Fotoğraflar: Twitter

İstanbul ve Ankara’da iki gündür karla mücadele devam ederken başta AKP’li bürokratlar olmak üzere İBB ve ABB hedef gösterilmişti.


Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye üç gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!”

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