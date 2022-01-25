İmamoğlu: 19 saatlik mesaide bir saatlik yemek molam konuşulur oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üç yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, bir saatlik yemek molam bile konuşulur oldu” dedi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul’da iki gündür karla mücadele devam ederken başta AKP’li bürokratlar olmak üzere İBB hedef gösterilmişti.

İmamoğlu’nun bir restoranda çekilmiş fotoğrafını paylaşan AKP’li bürokratlar, İBB başkanının kar yağışı sürerken restoranda yemek yediğini iddia etmişti.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya iddiaları dile getirenlerden yalnızca birkaçı.

İşletme sahibi ve İmamoğlu’yla görüştüğünü belirten gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetmişti: “Ekrem bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış.”

İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden söz konusu iddialara açıklık getirdi: “Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

Üç yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, bir saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, bir saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.”

Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022