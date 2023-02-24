Akşam Postası / 24 Şubat 2023

Deprem bölgesinde ormanlar ve meralar yapılaşmaya açıldı

Deprem bölgesindeki ormanlar ve meralar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılaşmaya açıldı.

İktidarın yanıtlamadığı soru: Yıkılan binaların kaçı imar affı gördü?

İktidar deprem bölgesinde yıkılan binaların kaçının imar affından yararlandığı ya da kaçak yapıldığıyla ilgili bilgi vermekten kaçınıyor.

Akşener, Kuşoğlu’nu yine hatırlattı: İstifa mı bekliyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yine “Masa noter görevi değil” dedi.

Ahmet Hakan ‘görevinin başında’: Ekşi Sözlük zıvanadan çıkmıştı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ekşi Sözlük’ün kapatılmasını savundu. Hakan, savcıların ‘tek tek link peşinde koşamayacağı’ için Ekşi Sözlük’ün kökten kapatılmasını haklı buldu.

Erdoğan’ın deprem bilim kurulunda sürpriz isimler olacakmış

Seçimleri erteleme fikrinden vazgeçen AKP’nin depremle ilgili oluşturacağı bilim kurulunda ‘sürpriz’ isimler de yer alacak.

Depremzede dokuz çocuk tarikatın Kuran kursundan çıktı

Depremde babalarını kaybeden dokuz çocuk, annelerinden alınarak İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildi.

AKP, hacılara oy kullandırmanın yolunu bulmuş

‘Cumhur ittifakı’ partileri, seçimlerin 18 Haziran’da olması durumunda hac için Suudi Arabistan’da olacak 70 bin kişinin oy kullanabilmesi için eski bir uygulamayı gündeme getirdi. Geçmişte yurt dışına çalışmaya giden işçiler için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ürettiği ara formül bir daha kullanılabilir.

Depremzedelerin kitabını yazmaya kalkan Prof. Ahmet Ercan topa tutuldu

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 40 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depremlerinin ‘kitabını’ yazmak için depremzedelerden acılarını paylaşmasını isteyince Twitter’da topa tutuldu.

‘Belge gizleme’ tartışması: RTÜK gazeteciyi, üyesi de RTÜK’ü yalanladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mahkemeden belge saklandığını yazan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ı yalanladı. CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, belgenin kurulun sitesinde durduğunu söyledi.

Konut kredisi için limit 5 milyon liraya çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90’a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altındaki konutlar olarak güncelledi.