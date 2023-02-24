Müteahhiti kim korudu: AKP ve MHP’liler birbirini suçluyor

Gaziantep’te inşa ettiği beş bina depremde yıkılmasına rağmen bugüne kadar tutuklanmayan Nurdağ belediyesinin AKP’li meclis üyesi Yunus Kaya’yı, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın koruduğu ileri sürülmüştü. Tayyar, bu tartışmayı başlatan MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay’a ağır ifadeler kullanarak, MHP’li bir diğer vekil Muhittin Taşdoğan’ı suçladı.

Sırasıyla Taşdoğan, Kaya, Atay, Tayyar. (AA-Twitter)

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te inşa ettiği beş bina yıkılan AKP’li Yunus Kaya, dün Mersin’de yakalandı. Kaya’nın yurt dışına çıkmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.

Kaya, sahibi olduğu CCG İnşaat adlı firmanın yaptığı binalar yıkılmasına rağmen yakalanmamış, korunduğu ileri sürülmüştü. Bununla başlayan tartışma, AKP’li Tayyar ve MHP’liler arasında karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Atay, Tayyar’ı mı işaret etti

MHP’li Sermek Atay, Twitter’dan paylaşıp daha sonra sildiği bir mesajda Kaya’nın korunmasında isim vermeden AKP’li Tayyar’ı işaret etmişti: “Her olayı takip edip tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı’nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum.”

Tayyar üstüne alındı

Atay’ın bu mesajı Tayyar’ı çok kızdırdı. Daha önce bir fuhuş dosyasının avukatlığını üstlendiği bilinen Atay’a yanıt da buradan geldi. Tayyar, Twitter’dan paylaştığı mesajlarda hem Atay’ı hem de gazeteci Erk Acarer’i hedef aldı: “Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay, şahsımı dolaylı hedef alan twitini silmek zorunda kalınca, Erk Acarer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı.”

‘İnceldiği yerden kopsun’

Tayyar, “İnceldiği yerden kopsun” diyerek kendini şöyle savundu:

*2014’de Nurdağı belediye başkanı seçilen Mehmet Yıldırır, akrabam değildir. Ben Türk’üm, Yıldırır Kürt’tür. Yakınların evliliği yoluyla da akrabalığım yoktur. Yıldırır da ben de müteahhit Yunus Kaya’nın belediye meclis üyeliği adaylığına karşı çıktık.

*Siyasi husumet başladı. Yunus Kaya aday olamayınca köyü Naimler’de AK Parti’ye ‘0’ oy çıktı, tüm oyları MHP aldı.

*Yıldırır’ın görevde kaldığı beş yıl boyunca Yıldırır’la Kaya arasında sert kavgalar yaşandı. Kaya’nın hamisi MHP’li vekil Muhittin Taşdoğan’dı. Haziran 2018 seçimlerinde liste dışı kalınca Yunus Kaya ve ekibine gün doğdu.

*Önce Yıldırır’ın adaylığını engellediler, sonra Kaya’yı AK Parti’den belediye meclis üyesi yaptılar. Kaya her yerde “Beni listeye Muhittin Taşdoğan koydu” dedi.

4/Yunus Kaya aday olamayınca köyü Naimler’de AK Parti’ye ‘0’ oy çıktı, tüm oyları MHP aldı.



Yıldırır’ın görevde kaldığı 5 yıl boyunca Yıldırır ile Kaya arasında sert kavgalar yaşandı.



Kaya’nın hamisi MHP’li vekil Muhittin Taşdoğan’dı. pic.twitter.com/je31Lex0TK — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 23, 2023

Sinan Ateş tweet’i

Tayyar, Atay’ın kendisiyle olan derdinin Ankara’da eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi hakkında attığı tweet olduğunu iddia etti.

Tayyar şöyle devam etti: “Gazeteci Ruhi Aytaç’a ‘Sinan Ateş’le ilgili twiti nedeniyle kızdım’ demiş. Bu gerekçe makul değil, zira o twitte MHP’yi zan altında bırakacak ima yollu bile mesaj yoktu. Sanıyorum, yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü.”

Tayyar’ın bahsettiği tweet’te şunlar yazıyordu: “Sinan Ateş suikastinde ikisi özel harekat polisi 10 kişi tutuklandı, kilit isim Doğukan Çep yakalandı. Yargı da emniyet de suikastin aydınlatılmasında çok hızlı ve koordineli çalışıyor. İnanıyorum ki bu soruşturmada karanlık tek bir nokta kalmayacak. Takipçisiyiz.”

Sinan Ateş suikastinde 2’si özel harekât polisi 10 kişi tutuklandı, kilit isim Doğukan Çep yakalandı.



Yargı da emniyet de suikastin aydınlatılmasında çok hızlı ve koordineli çalışıyor.



İnanıyorum ki bu soruşturmada karanlık tek bir nokta kalmayacak.



Takipçisiyiz. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 6, 2023