Depremzedelerin kitabını yazmaya kalkan Prof. Ahmet Ercan topa tutuldu

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 40 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depremlerinin ‘kitabını’ yazmak için depremzedelerden acılarını paylaşmasını isteyince Twitter’da topa tutuldu.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde on binlerce bina enkaza dönüşürken, göçük altında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 556.

Prof. Ercan, Twitter hesabından depremin ‘kitabını’ yazacağını duyurdu.

Ercan, kitabı için depremde enkaz altında kalan ya da etkilenen depremzedelerden o anları ve hissettiklerini ‘uzun uzun’ yazmalarını isteyince tepki topladı.

Çok sayıda kullanıcı, Ercan’ı ‘acının ekmeğini yemekle’ suçlarken, bilim etiğinden ve bilimsel sorumluluktan uzak davranmasını da eleştirdi.

Ercan’ın paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları şöyle: