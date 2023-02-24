‘Belge gizleme’ tartışması: RTÜK gazeteciyi, üyesi de RTÜK’ü yalanladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mahkemeden belge saklandığını yazan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ı yalanladı. CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, belgenin kurulun sitesinde durduğunu söyledi.

RTÜK belge saklamadığını iddia ediyor. (AA)

RTÜK, TİP milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” sözleri nedeniyle TELE1’e üç gün ekran karartma cezası vermişti. Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, 25 Ekim’de karartmayı oybirliğiyle durdurmuştu. Ama itiraz sonucu ceza uygulandı ve kanal üç gün karartıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, RTÜK’ün itiraz aşamasında mahkemeye sunduğu dosyada İlhan Taşçı’nın düştüğü şerhi eklemediğini yazdı.

Bunun üzerine RTÜK, Twitter’dan Pehlivan’ı yalanladı: “Bir yazarın köşe yazısında geçen iddialar asılsızdır. Mahkeme tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeler RTÜK tarafından ulaştırılmıştır. Öne sürüldüğü gibi mahkemeden belge saklanması mümkün değildir. Yazıdaki iddia, hayal ürünü ve iftiradan ibarettir.”

RTÜK’ün bu mesajından sonra Taşçı, bahsi geçen belgenin RTÜK resmi sayfasında durduğunu yazdı: “Laf kalabalığına hiç gerek yok, soru basit; Tele1’in ekranının karartılmasına karşı kullandığım RTÜK’ün resmi sayfasında da hala duran muhalefet şerhim mahkemeye gönderildi mi, gönderilmedi mi? Hayal ürünü, iftira, yalansa verin mahkemeye… Hodri meydan!”